Meteo Liguria, le previsioni per Pasqua e Pasquetta

La settimana che porta alla Pasqua proseguirà in larga parte stabile e soleggiata sulla Liguria, con una parentesi più instabile (e associata a qualche pioggia o acquazzone) limitata alla giornata di venerdì 7 aprile quando giungerà un nuovo impulso più freddo dal Nord-Europa, inserito all'interno di correnti già tuttora con componente settentrionale e che stanno mantenendo un clima più freddo rispetto alle medie del periodo.

Da sabato in poi, fino a Pasquetta, le proiezioni indicano una buona probabilità del ritorno del sole su tutto il territorio ligure, a eccezione di locali addensamenti nuvolosi pomeridiani confinati alle aree appenniniche. Il tutto con temperature che, tra Pasqua e Pasquetta, tenderanno a guadagnare un paio di gradi, come spiega Andrea Colombo di 3bmeteo.com.

Ventilazione che risulterà generalmente tranquilla in questi giorni, ad eccezione di sabato quando è atteso un temporaneo rinforzo della Tramontana soprattutto tra le province di Savona e Genova. Mare poco mosso sottocosta per tutto il periodo preso in esame.

Previsioni meteo Genova Pasqua e Pasquetta

Condizioni di tempo stabile e soleggiato fino a giovedì. Venerdì parentesi instabile, con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi e temperature diurne non oltre i 14-15°C. Nei giorni a seguire correnti più asciutte sempre con componente settentrionale, con tempo nuovamente ben soleggiato fino a Pasquetta, salvo addensamenti pomeridiani confinati alle aree appenniniche, dove nelle ore pomeridiane non si esclude qualche sporadico piovasco. Ventilazione debole ad eccezione di sabato, quando è atteso un temporaneo rinforzo della Tramontana. Mare poco mosso sottocosta, mosso sabato ma al largo.

