Meteo Liguria: colpo di coda dell'inverno, torna la neve

Giungono ulteriori conferme sull'ingresso di aria molto fredda di matrice artica da domenica 26 febbraio 2023 al Nord e su parte del Centro, complice lo sbilanciamento dell'anticiclone sulle isole britanniche. Questa dinamica favorirà dunque nevicate a quote basse al Centro e a tratti in pianura al Nord. Questi gli ultimi aggiornamenti sul possibile arrivo della neve tra domenica e martedì con il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara.

Se l'impianto generale è confermato, rimane invece ancora un margine di incertezza piuttosto ampio sull'esatta collocazione del vortice di bassa pressione che andrà generandosi attorno alla Corsica per interazione tra il flusso freddo e il Mediterraneo. Proprio da questo dipenderà tutta la distribuzione, l'entità e la quota delle nevicate: Piemonte e Liguria tuttavia rimangono le regioni che, ad oggi, hanno maggiori chances di assistere a una nevicata importante - fa notare l'esperto -. Attenzione però, manca ancora qualche giorno e l'incertezza appena espressa deve indurre alla cautela: si tratta di una previsione non ancora definitiva ma che potrebbe subire ulteriori modifiche nei prossimi aggiornamenti.

In pole position certamente medio-basso Piemonte e Liguria interna: accumuli anche di oltre 20-30 centimetri potrebbero registrarsi su entroterra genovese, savonese e in generale su Langhe e Cuneese. Nevicate anche su resto del Piemonte, Valle d'Aosta e a tratti possibili anche sulla Riviera Ligure: neve dunque non esclusa a Savona, Genova, ma a tratti anche in altre località della riviera sotto l'impeto di freddi venti di tramontana scura (rischio bufere sull'Appennino retrostante con possibili disagi alla circolazione sulle tratte appenniniche).

Anche martedì la neve potrebbe cadere a tratti ancora in pianura sul Piemonte e bassa quota sulla Liguria, ma qui il margine di incertezza risulta ancora maggiore. Tra le città a oggi che dovrebbero vedere la neve in primis Cuneo, ma pure Alessandria, Asti, Alba, Torino,(anche con discreti accumuli), Vercelli, Novara, in misura minore Verbania e Domodossola.

Come già anticipato neve non esclusa pure a Savona e Genova. Una vera boccata d'ossigeno per queste terre decisamente afflitte dalla siccità degli ultimi mesi, anche se queste precipitazioni da sole non basteranno certamente a risolvere il problema. Seguiranno importanti aggiornamenti.