Meteo Liguria, le previsioni per Natale e Santo Stefano

Sarà un Natale bagnato su buona parte della Liguria. Della situazione meteo per le feste abbiamo già parlato in due occasioni, ma ora che siamo sotto data, è possibile avere un quadro ancora più preciso. Di seguito le previsioni di 3bmeteo.com e di Arpal.

Previsioni 3bmeteo Liguria venerdì 24 dicembre 2021

l'arrivo di una nuova perturbazione apporterà un significativo incremento della nuvolosità su tutte le regioni del Nord Ovest, per una Vigilia di Natale con piogge che interesseranno prevalentemente la Liguria e il Piemonte orientale, con nevicate confinate sulle aree alpine. Temperature massime pressoché stabili, in lieve incremento invece le minime; valori decisamente più miti in Liguria.

Previsioni 3bmeteo Liguria sabato 25 dicembre 2021

La giornata di Natale vedrà una fase di maltempo diffuso su quasi tutto il Nord Ovest per il transito di una perturbazione atlantica che apporterà piogge generalmente di debole o moderata intensità su Piemonte orientale e soprattutto Liguria. Nevicate sulle Alpi soltanto a quote superiori ai 1400-1600 metri. Precipitazioni in esaurimento sul Piemonte da fine mattina-pomeriggio a partire dai settori occidentali, più persistenti in Liguria ove potranno risultare anche abbondanti specialmente sui settori di Levante. Temperature minime in rialzo, quasi ovunque superiori allo zero; valori massimi compresi entro i 5/7°C, decisamente più elevati in Liguria.

Previsioni 3bmeteo Liguria domenica 26 dicembre 2021

Modesta fase instabile sul Nord Ovest nella giornata di Santo Stefano con aumento della nuvolosità e piogge diffuse in Liguria, specie sui settori di Levante, con qualche debole precipitazione che potrebbe inoltre interessare il Piemonte orientale e la Valle d'Aosta tra notte e mattina. Possibili schiarite nel pomeriggio specialmente su Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature stabili, ovunque comprese entro i 7-8°C; decisamente più miti in Liguria.

Previsioni meteo Liguria di Arpal venerdì 24 dicembre 2021

Un flusso umido atlantico determina piogge diffuse e persistenti sul Levante con cumulate fino ad elevate su C, significative su E. Piogge di intensità generalmente debole con locali rovesci, al più moderati, in particolare su CE e parte orientale di B. Venti forti e rafficati meridionali su zone costiere di AC (50-60 km/h), parte orientale di B (40-50 km/h) e rilievi di CE (con raffiche >70 km/h). Mare molto mosso per onda da S-SW.

Previsioni meteo Liguria di Arpal sabato 25 dicembre 2021

Continua il flusso di correnti umide meridionali con piogge sparse e rovesci, al più moderati, su C con cumulate significative fino al mattino. Fenomeni in temporanea attenuazione nel corso della giornata. Nuova ripresa delle piogge e dei rovesci in serata sul Levante con possibile interessamento anche dell'Imperiese.

Previsioni meteo Liguria di Arpal domenica 26 dicembre 2021

Fino a metà giornata ancora possibili piogge e locali rovesci, al più moderati, su C. Fenomeni in successivo esaurimento.

La suddivisione in zone del territorio regionale