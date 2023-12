Meteo Liguria, le previsioni per Natale e Santo Stefano

Che tempo farà in Liguria nel fine settimana che porta al Natale? Ecco le previsioni degli esperti di 3bmeteo da sabato 23 a martedì 26 dicembre 2023 a Genova e nella nostra regione.

Previsioni meteo Liguria sabato 23 dicembre 2023

A Genova, spiegano gli esperti di 3BMeteo, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, senza piogge. Temperature comprese tra i 10 e i 17°C, mare mosso. Sul resto della Liguria tempo stabile sia sulla costa che nell'entroterra.

Previsioni meteo Liguria domenica 24 dicembre 2023

Vigilia di Natale a Genova con nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a un graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata. Temperature comprese tra i 9 e i 13°C. Sul resto della Liguria: su riviera di ponente e Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; a levante nubi sparse alternate a schiarite, sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni di nebbie al pomeriggio. Nuvoloso o molto nuvoloso in serata.

Previsioni meteo Liguria Natale 2023

Natale con cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata a Genova, deboli piogge dal pomeriggio e temperature comprese tra i 12 e i 13°C. Sul resto della Liguria: a ponente sulla costa nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; a levante nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. Peggiora in serata con deboli piogge. Sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale; sull'Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi.

Previsioni meteo Liguria martedì 26 dicembre 2023

Martedì 26 dicembre, Santo Stefano, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge a Genova, temperature comprese tra i 12 e i 13°C. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Liguria determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Sulla costa di ponente sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; a levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio e con ripresa nella serata. Sulle Alpi, infine, cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

