Meteo Liguria, Natale in compagnia di abbondanti piogge

Come anticipato, dopo una lunga fase anticiclonica caratterizzata da giornate miti e soleggiate, sulla Liguria lo scenario meteo è destinato a cambiare drasticamente durante le festività natalizie. La porta atlantica sta per aprirsi e a partire da giovedì 23 le prime piogge cominceranno a bagnare la regione, spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com.

Fenomeni abbondanti, localmente intensi, sono previsti per il giorno di Natale e Santo Stefano, quando non si escludono criticità idrogeologiche nelle aree interne dove le precipitazioni saranno più abbondanti. Sarà un peggioramento più a stampo autunnale che invernale e la neve infatti cadrà soltanto in alta montagna, oltre i 1.700-1.800 mt.

Tempo che tendenzialmente è previsto rimanere instabile anche nei giorni successivi e in quanto tale, necessita di ulteriori analisi e conferme. Le temperature saranno nel complesso stazionarie comprese tra 7 e 11°C, fino a 13°C sullo spezzino. Ventilazione prevalentemente meridionale tesa sul Centro-Levante.

Meteo Genova Natale e Santo Stefano

Dopo parecchie giornate soleggiate sul capoluogo è attesa una lunga fase piovosa. Sarà infatti un Natale bagnato con piogge e rovesci anche abbondanti, in particolare nelle aree interne. Maltempo che non mollerà la presa facilmente, e, tendenzialmente, potrebbe interessare il genovesato a oltranza, almeno fino al 27-28 dicembre. Ovviamente quest’ultima è ancora una tendenza e necessita di ulteriori conferme. Temperature invariate, comprese tra 7 e 10°C. Vento moderato da sud-sudest in rotazione a fasi alterne da nord.