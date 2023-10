Mareggiata intensa e vento di burrasca forte: l'avviso meteo di Arpal

Mareggiata intensa e vento di burrasca forte. Arpal ha emesso l'avviso meteorologico per la giornata di domani, venerdì 27 ottobre 2023, spiegando che si sta chiudendo una settimana di stampo autunnale con fenomeni a cui prestare attenzione.

A causa del Libeccio, che sferzerà sulla nostra regione con raffiche anche fino a 120 km/h sui crinali, per la serata di domani è prevista un'intensa mareggiata con onda lunghe su tutte le coste. Per questo entra in vigore l’ordinanza n.09/2017 che prevede di:

Non sostare su litorale, strade costiere, moli, pontili;

Il divieto di balneazione e l'uso di imbarcazioni;

Mettere in sicurezza ciò che può essere travolto o che può arrecare danno.

Arpal ha innalzato il livello di allerta meteo per oggi, giovedì 26 ottobre, coinvolgendo anche il genovesato (prima degli ultimi aggiornamenti l'allerta era prevista solo a levante) e introducendo anche l'arancione.

Le previsioni meteo di Arpal

Oggi, giovedì 26 ottobre: Dal pomeriggio piogge a carattere sparso a Ponente, diffuso a Levante con intensità fino a moderata su AB, forte su CE dove i quantitativi cumulati raggiungeranno in serata valori significativi o elevati. Le piogge saranno associate a rovesci temporaleschi anche di forte intensità, altamente probabili su BCE; possibili fenomeni localmente stazionari e persistenti su C. Venti da Sud-Ovest fino a 70-80km/h in serata con rinforzi e raffiche sui crinali di CE e sui capi esposti di A. Mare agitato, mareggiata di Libeccio su BC la sera.

Domani, venerdì 27 ottobre: Fino alle prime ore del mattino precipitazioni di intensità fino a forte anche a carattere di temporale su tutte le zone, in particolare su BCE dove la probabilità di fenomeni forti risulta elevata; possibili fenomeni localmente stazionari e persistenti su C. Cumulate a fine evento elevate su C, significative su E. Venti fino a 70-80km/h con rinforzi e raffiche oltre i 120km/h sui crinali di BE. Mareggiata intensa di Libeccio su tutte le coste la sera con onda lunga fino a 9-10s.

Dopodomani, sabato 28 ottobre: Venti forti sui capi esposti di A. Moto ondoso in scaduta con mareggiate di Libeccio, anche intensa nella notte su C.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale: