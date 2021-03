Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

La settimana che precede il cambio dell'ora sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato e via via meno freddo.

«Correnti asciutte settentrionali in un contesto anticiclonico favoriranno una settimana di bel tempo sul nordovest italiano, con tempo ben soleggiato. Unica eccezione alcune velature in transito lunedì. Clima inizialmente ancora freddo, con gelate tardive anche in pianura. Col passare dei giorni temperature in graduale rialzo, fino a riportarsi su valori più in linea con le medie del periodo», spiegano da 3bmeteo.com.

Nel bollettino di Arpal di lunedì non ci sono indicazioni per i due giorni successivi. Unico appunto relativo alla giornata di lunedì, quando, fino alle ore centrali sono previsti venti 40-50km/h con rinforzi e raffiche 60-70km/h sui crinali del levante ligure.

«Un addolcimento termico potrebbe intervenire solamente a partire dal 25-26 marzo a partire dai versanti occidentali della Penisola», spiegano ancora da 3bmeteo.com. Proprio in concomitanza con il rialzo delle temperature, il tempo potrebbe guastarsi, quindi da giovedì, con possibili piovaschi anche nelle giornate di venerdì e sabato. Ma per avere un quadro più attendibile per quanto riguarda la seconda parte della settimana è necessario attendere i prossimi giorni.