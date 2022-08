Meteo Liguria: possibili piogge nel weekend, le previsioni

In attesa del bollettino odierno, secondo le previsioni meteo di Arpal, diffuse nella tarda mattinata di venerdì 5 agosto 2022, nel weekend potrebbe cadere qualche goccia di pioggia sulla Liguria.

Previsioni meteo Liguria di Arpal per sabato 6 agosto 2022

Infiltrazioni di aria fredda in quota determinano un'accentuazione dell'instabilità pomeridiana con probabili rovesci o temporali sparsi anche moderati sui rilievi. Temperature stazionarie o in lieve aumento mantengono un diffuso disagio fisiologico per molto caldo su tutte le zone, più marcato nelle aree urbane e nelle vallate meno ventilate.

Previsioni meteo Liguria di Arpal per domenica 7 agosto 2022

Permangono condizioni d'instabilità, che favoriscono lo sviluppo di rovesci o temporali sparsi d'intensità al più moderata, più probabili sui rilievi nelle ore centrali, in possibile locale sconfinamento costiero. Nella notte ingresso di venti sostenuti settentrionali localmente forti sul Centro Ponente, in attenuazione dal pomeriggio. Temperature in generale calo, specie sui versanti padani, ma ancora su valori elevati anche per effetto favonico sul versante marittimo, dove permangono condizioni di disagio fisiologico per caldo.