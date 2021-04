Meteo Liguria, le previsioni per il weekend: temperature ancora sotto la media

Sabato attesa una giornata in buona parte stabile e soleggiata. Domenica addensamenti nuvolosi in formazione su aree alpine e appennino ligure, con locali piovaschi in possibile estensione alle vicine pianure e riviera ligure orientale

Sulle regioni di Nord Ovest la seconda parte della settimana vedrà il persistere di correnti fredde dall'Europa nord-orientale, che manterranno una generale variabilità e soprattutto un contesto termico freddo e con valori inferiori alle medie del periodo almeno fino a tutto il weekend, quando peraltro aumenterà specie domenica l'instabilità sulle aree montuose appenniche dove non si esclude qualche piovasco pomeridiano-serale. Graduale rialzo delle temperature con valori che si riporteranno su valori più consoni al periodo a partire dal 20 aprile.

Previsioni di 3bmeteo per la Liguria venerdì 16 aprile 2021

Correnti fredde orientali determinano, nella prima parte del giorno, una nuvolosità diffusa tra Piemonte e Valle d'Aosta, con associate deboli precipitazioni specie a ridosso delle Alpi. Neve a quote relativamente basse, fin sotto i 1000m. Nel pomeriggio-sera progressive schiarite da Est. In Liguria giornata più stabile e soleggiata, con tramontana vivace su gran parte della Riviera.

Previsioni di 3bmeteo per la Liguria sabato 17 aprile 2021

Giornata in buona parte stabile e soleggiata sul nordovest, con cieli in prevalenza poco nuvolosi salvo locali annuvolamenti più incisivi, nel pomeriggio, lungo le aree montuose. Clima che rimane fresco specie all'alba in Valpadana. Valori diurni sui 14-15°C. Venti vivaci da Est in Valpadana, rotazione da Nord sulla Liguria dove il mare sarà poco mosso sottocosta.

Previsioni di 3bmeteo per la Liguria domenica 18 aprile 2021

Nubi sparse e ampie schiarite, soprattutto sulle aree di pianura e Alpi interne. A seguire addensamenti nuvolosi in formazione su aree alpine e appennino ligure, con locali piovaschi in possibile estensione alle vicine pianure e riviera ligure orientale. Aria fredda al primo mattino, quasi invernale, specie in Valpadana. Più tiepido in Liguria.