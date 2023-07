Meteo Liguria: le previsioni della settimana

Che tempo farà in Liguria questa settimana? Dalle prime previsioni meteo arrivano buone notizie solo in parte: mentre la zona di Genova sembra essere risparmiata da grandi perturbazioni, sul resto della regione il tempo potrebbe essere più instabile, specie nell'entroterra.

Vediamo le previsioni a cura di Arpal:

Oggi, lunedì 3 luglio: il transito di un disturbo in quota favorisce sviluppo di attività convettiva sui rilievi e nelle zone interne della regione con possibili rovesci o temporali di intensità al più moderata, in particolare su A.

Domani, martedì 4 luglio: permangono condizioni di instabilità con possibili rovesci o temporali a evoluzione diurna di intensità moderata sui rilievi e nelle zone interne della regione.

Dopodomani, mercoledì 5 luglio: condizioni di instabilità con possibile sviluppo di rovesci o temporali.

Un tappeto di nubi interessa soprattutto le zone costiere della regione, accompagnato da ventilazione meridionale debole, localmente moderata con qualche rinforzo sui rilievi (raffica a 51 km/h a Tanadorso, Ronco Scrivia-Genova). Il mare, alla boa di Capo Mele, è poco mosso con temperatura superficiale dell’acqua di 24.9 gradi.

Temperatura minima della notte, 10.7, a Cabanne (Rezzoaglio, Genova) mentre alle 11 la rete Omirl segnala, come valore più alto fin qui registrato, 28.9 ad Albenga Isolabella (Savona).

Nello specifico, su Genova, qual è il quadro della situazione? Secondo 3bMeteo non ci sarà da preoccuparsi: oggi nubi sparse si alterneranno al sole, mentre domani le nuvole compariranno soprattutto in mattinata e in tarda serata. Mercoledì sarà una giornata prevalentemente nuvolosa ma senza precipitazioni, almeno al momento. Da giovedì invece tornerà decisamente il sole e, anzi, per il prossimo weekend sono previste temperature alte che potrebbero raggiungere e superare i 30 gradi. Ma è ancora ovviamente presto per dirlo con certezza, dunque non resta che seguire i prossimi aggiornamenti.