Torna il maltempo, rischio gelicidio nell'entroterra: le previsioni

Torna il rischio gelicidio in Liguria, ovviamente nell'entroterra. Nel bollettino di Arpal viene infatti segnalato che, tra notte e mattina di giovedì 30 novembre 2023 sono segnalati possibili episodi nelle valli Bormida, Orba e Scrivia. Mercoledì 29 novembre 2023 la giornata sarà soleggiata con aumento della nuvolosità nel pomeriggio, giovedì 30 novembre prevista qualche pioggia a levante al mattino. Al pomeriggio piogge e rovesci in intensificazione sempre a levante. Maltempo e possibile pioggia a Genova venerdì 1 dicembre.

Le temperature sono già andate sotto zero in alcuni Comuni nell'entroterra: per la giornata di mercoledì Arpal prevede minime a -4 °C a Busalla, -5° C a Cairo Montenotte, - 2° C a Pieve di Teco. Diversa la situazione sulla costa: a Genova la minima dovrebbe essere intorno agli 8°C.

Cos'è il gelicidio e quando si verifica

Ma cos'è il gelicidio? Il gelicidio è pioggia che congela al suolo. Quando si verifica? Si verifica quando una massa d'aria calda scorre in quota mentre al suolo c'è molto freddo con una temperatura attorno o inferiore allo zero. In pratica si verifica quando la pioggia cade a una temperatura inferiore allo zero rimanendo in forma liquida (per la cosiddetta 'sopraffusione') e una volta toccato terra si congela, ricoprendo le superfici di una patina di ghiaccio liscio e limpido. Con conseguenze dirette non soltanto sulla vegetazione, ma anche sulla sicurezza stradale, soprattutto in autostrada, dove le auto procedono a velocità sostenuta, il gelicidio può causare incidenti legati a lastroni di ghiaccio che si formano nel giro di pochi minuti.