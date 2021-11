Meteo Liguria, "settimana molto dinamica e spesso perturbata"

"Sulle regioni nord-occidentali ci aspetta una prima settimana di novembre molto dinamica e spesso perturbata". A dirlo sono gli esperti di 3bmeteo.com. "Dopo un temporaneo miglioramento martedì - proseguono -, una nuova perturbazione porterà altre piogge e la neve sulle Alpi tra mercoledì e giovedì a quote intorno ai 1200-1500 metri. A seguire nuovo possibile peggioramento nel corso del weekend, la cui evoluzione necessita tuttavia di conferme".

Previsioni meteo Liguria prima settimana novembre 2021

Martedì 3. Breve tregua soleggiata con il fronte che si allontana verso Est. Cieli poco nuvolosi un po' ovunque; qualche banco di nebbia al mattino sulla pianura piemontese. Tendenza a nuovo peggioramento serale a iniziare dal levante ligure, con nubi in aumento e prime deboli piogge. Temperature in rialzo nei valori massimi, attesi sui 17-18°C. Ventilazione in rinforzo serale da Libeccio sulla Liguria, con mare tra mosso e molto mosso.

Mercoledì 4. Sopraggiunge una nuova perturbazione atlantica, con piogge e rovesci soprattutto su est Piemonte e Liguria centro-orientale, dove sono attesi fenomeni localmente intensi. Più a ovest precipitazioni meno insistenti. Temperature in diminuzione, ventilazione di Libeccio sostenuta sul mar Ligure, in rotazione da maestrale a ponente, atteso mosso o molto mosso.

Giovedì 5. Giornata ancora perturbata sulle regioni di Nord Ovest con piogge e rovesci diffusi specie tra mattina e pomeriggio. Tendenza a esaurimento dei fenomeni tra pomeriggio e sera a partire da Ovest. Neve sulle Alpi fino a 1200-1300 metri e temperature in calo.

Venerdì 6. Un'area di bassa pressione in prossimità del Nord Italia continua a mantenere tempo instabile sulle regioni di Nord Ovest, anche se meno perturbato rispetto ai giorni precedenti. Nubi irregolari alternate a qualche schiarita e possibilità di piovaschi a carattere sparso.

Sabato 7. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi con peggioramento nella seconda parte del giorno con acquazzoni o temporali in arrivo. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; su Riviera centrale e Riviera di levante nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio; su Alpi e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 2.350 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a agitato; Mar Ligure di Levante mosso.

Domenica 8. Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata; sulla Riviera centrale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2.800 metri. Mar Ligure di Ponente agitato; Mar Ligure di Levante molto mosso.