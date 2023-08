Meteo Liguria, le previsioni della settimana tra anticiclone e caldo in aumento

Dopo il weekend segnato dall'allerta meteo e da giornate di bel tempo ma segnate da temperature più fresche, sulla Liguria tornerà il caldo.

Come spiega 3bMeteo, nel corso dei prossimi giorni, almeno fino a metà settimana, forti rovesci e temporali con temperature sotto media continueranno a interessare mezza Europa ma sull'Italia queste correnti avranno sempre meno importanza perché da ovest la pressione è in aumento.

Inizialmente sarà una rimonta anticiclonica di matrice azzorriana che potrà favorire ancora qualche debole fenomeno di instabilità a inizio settimana, poi le correnti in quota ruoteranno dai quadranti meridionali e il campo barico assumerà connotati sub tropicali africani con temperature in sensibile aumento rispetto a questi giorni.

Su Genova, per ora, si attende una settimana di bel tempo con temperature in aumento verso il prossimo weekend.

Scendendo nel dettaglio, lunedì in Liguria il tempo sarà soleggiato: le temperature saranno gradevoli, ancora un po' sotto media ma non di molto. Tra martedì e mercoledì pressione in rinforzo con tempo ovunque stabile e soleggiato. Le temperature tenderanno ad aumentare ma saranno ancora in linea col periodo salvo locali situazioni debolmente sopra media.

Tra giovedì e il weekend, invece, sul Mediterraneo entrerà in azione l'anticiclone africano che sostituirà quello delle Azzorre continuando a determinare tempo in prevalenza stabile e soleggiato sull'Italia ma con caldo in aumento. In Italia ci sarà da mettere in conto solo qualche temporale pomeridiano sull'Appennino centrale specie venerdì e un possibile passaggio instabile tra sabato e domenica al nord ma ancora tutto da valutare.