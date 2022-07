Meteo Liguria, le previsioni della settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria? Dopo una domenica calda e all'insegna del sole l'inizio di settimana dovrebbe ricalcare gli ultimi giorni di quella precedente secondo il quadro delineato dagli esperti di 3BMeteo. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Previsioni meteo Liguria domenica 3 luglio 2022

A Genova bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima intorno ai 31°C, anche più alte in altre zone della Liguria.

Previsioni meteo Liguria lunedì 4 luglio 2022

Secondo gli esperti di 3BMeteo giornata molto calda e afosa, soleggiata su tutta Liguria, qualche velatura a ponente. Temperature comprese tra i 25° e i 30° C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da sud-sud-est, al pomeriggio moderati e proverranno da sud.

Previsioni meteo Liguria martedì 5 luglio 2022

Contesto anticiclonico, spiega 3BMeteo, con giornata soleggiata praticamente ovunque e molto calda in Liguria (valori in genere sui 30°C ma con elevatissima umidità). Debole la ventilazione.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 6 luglio 2022

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente e Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle Alpi cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

La tendenza

Giovedì 7 luglio dovrebbe rinforzarsi ulteriormente l'alta pressione, temperature sempre alte intorno ai 30°C; la situazione non dovrebbe cambiare nei giorni successivi, ma aggiornamenti più puntuali arriveranno come sempre nei prossimi giorni.