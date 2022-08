Meteo Liguria, le previsioni della settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria? Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo per la nuova settimana che comincia lunedì 29 agosto 2022, inizialmente tenderà a rimontare l'anticiclone, ma entro fine mese da ovest giungeranno nuovi impulsi atlantici che potranno riportare l'instabilità con acquazzoni e temporali tra gli ultimi giorni di agosto e l'inizio di settembre

Previsioni meteo Liguria lunedì 29 agosto 2022

A Genova giornata in prevalenza soleggiata lunedì 29 agosto 2022, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma non sono sono previste piogge. Temperature comprese tra i 22° e i 28°C. Un modesto rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo occidentale favorisce una bella giornata tardo-estiva sulle regioni di Nord Ovest. Nel corso della nuova settimana tenderà inizialmente a rimontare l'anticiclone ma entro fine mese da Ovest giungeranno nuovi impulsi atlantici che potranno riportare l'instabilità con acquazzoni e temporali tra gli ultimi giorni di Agosto e l'inizio di Settembre.

Previsioni meteo Liguria martedì 30 agosto 2022

Seconndo gli esperti di 3BMeteo martedì 30 agosto 2022 a Genova nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio e schiarite in serata, previsti 3mm di pioggia. Temperature comprese tra i 23° e i 26° C; venti deboli da sud-sudest, e mare poco mosso..

Previsioni meteo Liguria mercoledì 31 agosto 2022

Mercoledì 31 agosto 2022 gli esperti di 3BMeteo prevedono a Genoca nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni con 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C, venti moderati da nord-nordovest. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico su Riviera di ponente e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; su riviera centrale e Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.

Tendenza meteo Liguria da giovedì 1 settembre 2022

Settembre dovrebbe iniziare con una giornata simile a quella di mercoledì con nubi in aumento e deboli piogge al pomeriggio, possibili piogge anche anche nella giornata di venerdì 2 settembre, possibile miglioramento sabato 3.