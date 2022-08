Meteo Liguria, le previsioni per l'ultimo fine settimana di agosto

Che tempo farà a Genova e in Liguria in occasione dell'ultimo fine settimana di agosto? Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo tra sabato 27 e domenica 28 agosto 2022.

Previsioni meteo Liguria venerdì 26 agosto 2022

L'anticiclone inizia a mostrare qualche modesto segnale di cedimento, più che altro sulle Alpi dove nel corso del pomeriggio-sera potrebbe esserci occasione per qualche temporale nelle zone interne, in possibile sconfinamento anche alla pianura piemontese. Per quello che riguarda la città di Genova cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Temperature comprese tra i 24° e i 28° C.

Previsioni meteo Liguria sabato 27 agosto 2022

Secondo gli esperti di 3BMeteo sabato a Genova avremo una giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, senza piogge. Temperature comprese tra 23° e 28°C. Venti deboli da Sud. Per quello che riguarda invece il ponente della regione nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio e schiarite in serata. Nel levante della Liguria, infine cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; nell'interno, sulle Alpi giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata.

Previsioni meteo Liguria domenica 28 agosto 2022

A Genova domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, senza piogge. Temperature tra i 22° C e i 27°C. Venti al mattino deboli da Sud, al pomeriggio moderati sempre da Sud. Mare poco mosso. Per quello che riguarda il resto della regione nel ponente nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, anche in riviera; a levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

Previsioni meteo Liguria lunedì 29 agosto 2022

A Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperature tra 21° e 27°C. Nel resto della regione giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Meteo comunque ancora in evoluzione.