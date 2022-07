Meteo Liguria, le previsioni della settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria? Dopo una domenica con il ritorno della pioggia gli esperti di 3BMeteo prevedono un inizio di settimana con tempo variabile e possibili piogge martedì, temperature in leggero calo ma comunque l'afa non darà tregua. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Previsioni meteo Liguria domenica 24 luglio 2022

A Genova cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. rasserena dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Temperatura massima intorno ai 30° C.

Previsioni meteo Liguria lunedì 25 luglio 2022

Secondo gli esperti di 3BMeteo giornata con tempo variabile a Genova, con maggiori schiarite durante il pomeriggio e niente piogge, temperature in calo e comprese tra i 24 e i 29° C, ma tra umidità e poco vento previsti comunque disagi per l'afa. Quando simile anche nel resto della Liguria.

Previsioni meteo Liguria martedì 26 luglio 2022

Martedì 26 luglio, spiega 3BMeteo, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Temperature comprese tra i 25°C e i 30°C. Situazione simile nello spezzino mentre a ponente non sarebbero previste piogge.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 27 luglio 2022

Giornata all'insegna della spiccata variabilità in Liguria con occasione per piogge e temporali a carattere sparso. Clima comunque caldo con massime intorno o superiori a 30 gradi. A Genova deboli piogge al mattino e miglioramento in serata. Rimangono comunque alte le temperature (tra i 25 e i 31° C) con disagi per l'afa.

La tendenza

Giovedì un campo di alte pressioni abbraccia la Liguria garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale e Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Tendenza al bel tempo e al caldo nel fine settimana.