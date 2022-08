Meteo Liguria, le previsioni per il fine settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria nel fine settimana? Dopo i grossi danni causati da grandine e temporali, soprattutto nel levante, nella giornata di giovedì 18 agosto 2022 gli esperti di 3BMeteo prevedono un weekend all'insegna del bel tempo tra sabato 20 e domenica 21 agosto 2022 grazie alla rimonta dell'anticiclone delle Azzorre, il quale garantirà una serie di giornate di stampo tipicamente estivo dal punto di vista termico (valori sui 30-31°C) e uno scenario che dovrebbe poi proseguire nella prima parte della prossima settimana. Ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni.

Previsioni meteo Liguria venerdì 19 agosto 2022

A Genova giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, secondo gli esperti di 3BMeteo senza piogge nelle prossime ore. Temperatura massima intorno ai 29° C. Per quello che riguarda invece il resto della Liguria situazione simile con un'instabilità destinata a esaurirsi con il passare delle ore.

Previsioni meteo Liguria sabato 20 agosto 2022

Sabato 20 agosto 2022 un campo di alte pressioni abbraccia il Nordovest italiano garantendo tempo stabile ed assolato su gran parte dei settori, Liguria compresa. A Genova secondo gli esperti di 3BMeteo avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura minima a 20°C e massima a 30° C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.

Previsioni meteo Liguria domenica 21 agosto 2022

L'anticiclone conquista terreno mantenendo condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato in Liguria. La situazione dovrebbe essere molto simile anche nella giornata di domenica 21 agosto 2022 a Genova con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature comprese tra i 21° e i 30° C, venti al mattino moderati e da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati da Sud. Mare poco mosso.