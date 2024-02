Meteo Liguria: in arrivo perturbazione con piogge e rovesci anche forti

Brutte notizie per chi sperava in una seconda parte di settimana caratterizzata dal clima mite di questi giorni: lo avevamo scritto nei giorni scorsi e la tendenza viene ora confermata da Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. Insomma, ci aspettano giornate di maltempo a partire già da domani, giovedì 22 febbraio e occorrerà fare attenzione alle piogge e ai rovesci anche forti. Infine, il tempo rimarrà a tratti instabile almeno fino al weekend. In attesa, con tutta probabilità, di una nuova perturbazione la prossima settimana.

Ma andiamo per gradi: "L’anticiclone - spiega Badellino - è in fase di declino sotto la spinta del flusso perturbato atlantico, pilotato da una vasta depressione che entro il weekend si impadronirà di tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Al suo interno scorrerà una perturbazione che giovedì coinvolgerà la Liguria con piogge sin dal mattino sul settore di levante, ma che entro sera interesseranno tutta la regione. È attesa inoltre una netta intensificazione dei venti di Libeccio che renderanno il mare molto mosso o agitato".

Nella notte tra giovedì e venerdì la parte più intensa della perturbazione

Occhio alla notte tra giovedì e venerdì, quando entrerà in azione la parte più attiva della perturbazione: "Sarà foriera di fenomeni anche intensi sul settore di levante, mentre tenderanno ad attenuarsi su quello di ponente" continua Badellino.

Si prevedono precipitazioni importanti sull’entroterra di Genova, tanto che tra le prime ore di giovedì e il mattino di venerdì gli accumuli pluviometrici potranno raggiungere gli 80/100mm. La giornata di venerdì vedrà il trasferimento della perturbazione verso est e la graduale attenuazione delle piogge sul levante ligure, con schiarite in estensione dal settore di ponente.

Sabato la permanenza di moderate o tese correnti di Libeccio sulla Liguria sarà causa di una recrudescenza dell’instabilità tra genovese e spezzino, con altri rovesci. Rimarrà più protetto invece il settore di ponente, con clima asciutto e maggiori spazi di sereno.

Domenica dovrebbe essere una giornata di attesa, con residua variabilità sulla Riviera di Levante e maggiori aperture sul Ponente, prima dell'ingresso di una nuova perturbazione atlantica in serata a partire dall’imperiese.