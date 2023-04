Meteo Liguria: occhio alla perturbazione atlantica di metà settimana

Dopo un weekend lungo di Pasqua all'insegna del bel tempo, è il momento di concentrarsi sui prossimi giorni. Se per Arpal non c'è nulla da segnalare per la giornata di oggi, lunedì 10 aprile, e per domani, martedì 11 aprile, le cose cambieranno da metà settimana.

Infatti, mercoledì 12 aprile, l'approssimarsi di una perturbazione atlantica richiamerà correnti umide meridionali nei bassi strati, associate a deboli piovaschi sparsi. I fenomeni saranno più probabili e diffusi in serata, anche a carattere di rovescio sul centro della regione. I venti meridionali saranno localmente forti fino a 50 km all'ora, rafficati specie su crinali e versanti padani.

Per il resto, per quanto riguarda oggi, la giornata di Pasquetta, la temperatura minima della notte, -0,4°, è stata registrata a Pratomollo (Borzonasca) mentre la massima durante il giorno è stata di 17,5° a Bargone, frazione di Casarza Ligure.