Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Che tempo farà in Liguria la prossima settimana? Ecco le previsioni degli esperti di 3bmeteo per la prima settimana di ottobre.

Previsioni meteo Liguria domenica 1 ottobre 2023

A Genova oggi bel tempo e sole per l'intera giornata. Temperature comprese tra la minima di 21 e la massima di 28°C e mare poco mosso. Nel resto della Liguria tempo stabile e assolato ovunque.

Previsioni meteo Liguria lunedì 2 ottobre 2023

Secondo gli esperti di 3bmeteo lunedì 2 ottobre a Genova avremo bel tempo e sole per l'intera giornata con temperature comprese tra la minima di 21 e la massima di 27°C. Venti da moderati a deboli e mare poco mosso. Situazione identica al resto della Liguria, sia sulla costa da ponente a levante che nell'entroterra.

Previsioni meteo Liguria martedì 3 ottobre 2023

Martedì 3 ottobre a Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Temperature comprese tra i 20 e i 24°C. Venti da deboli a moderati e mare quasi calmo. Situazione identica nel resto della Liguria, sia sulla costa che nell'entroterra. Qualche addensamento serale solo nel ponente, per il resto sereno o poco nuvoloso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 4 ottobre 2023

A Genova cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata di mercoledì 4 ottobre. Temperature comprese tra i 19 e i 24°C, venti moderati e mare poco mosso. Infiltrazioni umide raggiungono la Liguria determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso. Nello specifico sulla costa a ponente nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; a levante cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.

Tendenza meteo Liguria da giovedì 5 ottobre 2023

Nuovo miglioramento delle condizioni meteo nella giornata di giovedì 5 ottobre 2023 con cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento tra pomeriggio e sera, nubi e schiarite venerdì 6 ottobre e poi bel tempo nel fine settimana tra 7 e 8 ottobre. Si tratta di una tendenza, come sempre possibile saperne qualcosa di più solo verso metà settimana, quando le previsioni potranno avere maggiore attendibilità.