Meteo Liguria: settimana caratterizzata da piogge e rovesci, temperature in calo

Come anticipato, il maltempo sta caratterizzando l'ultima settimana di aprile. «Un'area di bassa pressione posizionata sull'Europa occidentale causa il richiamo di umidi venti che portano maltempo a più riprese sulla Liguria - spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com -. La settimana sarà così caratterizzata da una forte dinamicità, a farla da padrone saranno le piogge ma non mancheranno delle pause asciutte».

«Andando più nel dettaglio - prosegue Ferrara - le giornate ad ora più perturbate saranno martedì, giovedì e venerdì quando le precipitazioni potranno essere localmente abbondanti e a carattere temporalesco. Andrà meglio mercoledì, in particolare sulle aree costiere. Ancora estrema incertezza per quanto riguarda il weekend del primo Maggio, anche se la tendenza, ad oggi, non è delle migliori».

«Su Genova clima fresco e spesso piovoso come sul resto della regione, qualche schiarita in più prevista nella giornata di mercoledì - conclude l'esperto di 3bmeteo -. Temperature in generale calo ovunque, con massime anche sotto le medie del periodo. Vento a tratti forte di Tramontana sul Centro-Ponente nella giornata di martedì. Rotazione da Sud e calo dell'intensità a metà settimana. Mare generalmente poco mosso sotto costa, mossi invece al largo».