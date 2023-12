Meteo Genova e Liguria: le previsioni fino a Capodanno

Che tempo farà in Liguria nella settimana che porta al Capodanno? Ecco le previsioni degli esperti di 3bmeteo da mercoledì 27 dicembre a lunedì 1 gennaio 2024 a Genova e nella nostra regione.Si tratta di una tendenza, come sempre possibile saperne qualcosa di più con il passare dei giorni e dell'avvicinarsi della notte di San Silvestro, quando le previsioni potranno avere maggiore attendibilità.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 27 dicembre 2023

A Genova e sul levante, spiegano gli esperti di 3BMeteo, giornata grigia mercoledì 27 dicembre 2023, con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali. Temperature comprese tra i 12 e i 13°C. Venti deboli e mare poco mosso. Nel resto della Liguria: a ponente e sull'Appennino cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; piovaschi pomeridiani invece sulle Alpi.

Previsioni meteo Liguria giovedì 28 dicembre 2023

Giovedì 28 dicembre a Genova cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Temperature tra gli 11 e i 12°C, venti moderati e mare poco mosso. Sul resto della Liguria giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale.

Previsioni meteo Liguria venerdì 29 dicembre 2023

A Genova venerdì 29 dicembre cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Temperature comprese tra gli 11 e i 12° C. Venti deboli e mare poco mosso. Sul resto della Liguria: sulla costa di ponente e sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. A levante, sulla costa, piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione in serata. Sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco.

Previsioni meteo Liguria sabato 30 dicembre 2023

Miglioramento sabato 30 dicembre 2023 secondo gli esperti di 3BMeteo. A Genova nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con temperature tra gli 11 e i 14°C. Venti moderati e mare mosso. Sul resto della Liguria: sulla riviera di ponente e sulle Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; a levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sull'Appennino cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio.

Previsioni meteo Liguria domenica 31 dicembre 2023

Domenica 31 dicembre il 2023 si chiude a Genova con cieli molto nuvolosi o coperti e con deboli piogge per l'intera giornata. Temperature comprese tra i 12 e i 13°C, venti moderati e mare poco mosso. Sul resto della Liguria: a ponente sulla costa e nell'interno sulle Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, a levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi con deboli piogge.

Previsioni meteo Liguria lunedì 1 gennaio 2024

Il 2024 si apre a Genova con cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, temperature stabili sempre comprese tra i 12 e i 13°C. Mosso il mare con venti tesi. Nel resto della Liguria per il primo gennaio 3BMeteo prevede a ponente nubi sparse alternate a schiarite, a levante cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle Alpi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera a ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

