Meteo: Liguria sottozero, ma ancora per poco

Notte gelida in Liguria, quella tra mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio 2023, con valori negativi in doppia cifra in quota e nelle valli, e termometri vicini o sottozero anche a ridosso della costa. Il record del freddo ai 1.845 metri di Montegrosso Pian Latte (stazione di Poggio Fearza): la località dell'imperiese ha toccato -12.1.

La segue Pratomollo (Borzonasca) con -11.8, poi Monte Settepani (Osiglia, Savona) con -10.2, Monte di Mezzo (Santo Stefano d'Aveto) con -9.6, Sassello (Savona) con -8.8, Monte Pennello (Genova) con -8.7; nello spezzino Padivarma (Beverino) ha toccato -7.5. Da segnalare come, tranne Genova Centro Funzionale, le stazioni del Comune di Genova hanno visto i termometri oscillare tra -2 e 0 gradi; sottozero anche le stazioni a ridosso della costa a Savona e La Spezia.

Curiosità ulteriore: fino alle ore 10 nessuna stazione della zona di allertamento D (Val Bormida, Valle Stura) segnava valori superiori allo 0. Alle ore 10.30 la temperatura più elevata fin qui raggiunta è quella di Marinella di Sarzana (La Spezia) con 9.5. Il freddo è stato acuito dal vento settentrionale, forte, con raffiche di burrasca che hanno toccato 107.3 km/h a Fontana Fresca (Sori, Genova) e Lago di Giacopiane (Genova).

Il cielo si presenta sereno su gran parte della regione, salvo addensamenti sui versanti padani; il mare, alla boa di Capo Mele, è mosso con temperatura dell'acqua di 13.6 gradi. Da sabato in poi le temperature massime dovrebbero attestarsi sopra i 10 gradi, con minime tra i 7 e gli 8 gradi.

Previsioni meteo Liguria giovedì 9 febbraio 2023

Fino al pomeriggio venti forti settentrionali su tutte le zone 50-60 km/h con raffiche irregolari ed intermittenti e valori di burrasca sui rilievi (70-80 km/h). Progressiva attenuazione della ventilazione a partire da Levante. Ancora molto freddo con temperature sotto la media del periodo e disagio fisiologico fino a moderato.

Previsioni meteo Liguria venerdì 10 febbraio 2023

Nella notte e alle prime ore del mattino condizioni di disagio fisiologico per freddo su tutte le zone. Rialzo termico a partire dalla seconda metà del giorno.