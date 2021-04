Meteo Liguria: temperature in picchiata, pioggia nel weekend

A partire da martedì 6 aprile ha fatto il suo ingresso una massa d'aria ulteriormente più fredda accompagnata da ventilazione settentrionale in rinforzo su tutti i settori. Questa ha determinato un brusco calo termico a tutte le quote con temperature tornate su valori pienamente invernali in montagna.

Proseguirà il periodo secco che sta caratterizzando questa prima parte di primavera. Nei giorni successivi infatti prevarrà ancora il sole, seppur con clima a tratti freddo e graduale rialzo termico solo verso la fine della settimana. Probabile ritorno delle piogge a partire dal weekend.

Previsioni di 3bmeteo per la Liguria per mercoledì 7 aprile

Correnti tese e fredde settentrionali coinvolgono le regioni di Nord Ovest, ma in un contesto ben soleggiato. Giornata quindi con cieli sereni o poco nuvolosi e limpidi; addensamenti e qualche fiocco di neve limitati alle Alpi di confine nella prima parte del giorno. Ventilazione vivace settentrionale a tutte le quote, con clima abbastanza freddo.

Previsioni di 3bmeteo per la Liguria per giovedì 8 aprile

Rimonta un campo di alta pressione a garanzia di una giornata ben soleggiata su tutto il Nord Ovest. Solo in Liguria tendenza a qualche nuvola dalla seconda parte del gionrno. Clima ancora piuttosto freddo, specie al mattino, massime diurne in lieve ripresa, intorno ai 17-18°C in pianura.

Previsioni di 3bmeteo per la Liguria per venerdì 9 aprile

Giornata nel complesso stabile e soleggiata grazie alla presenza di un campo di alta pressione. Non mancherà qualche nuvola sparsa di passaggio, più insistente sulla Liguria, ma con basso rischio di fenomeni. Temperature in lieve ripresa, ma ancora un po' freddo al mattino.

Previsioni di 3bmeteo per la Liguria per sabato 10 aprile

Correnti più umide atlantiche determinano un aumento della nuvolosità nel corso del giorno con cieli fino molto nuvolosi o coperti entro sera. Prime piogge a partire dalla Liguria in estensione entro la serata a gran parte del Nord Ovest. Neve oltre i 1500-1800 metri. Clima fresco.

Previsioni di 3bmeteo per la Liguria per domenica 11 aprile

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2300 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.