Immacolata con pioggia e neve, la diretta

Alle ore 8 di oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, le zone D ed E (vedi sotto la suddivisione del territorio) sono passate in arancione (e lo saranno fino alle 15 quando torneranno in gialla fino alle 20) mentre i comuni interni di A e B entrano in allerta gialla fino alle 18. Per i comuni costieri della zona B allerta gialla dalle 10 alle 15; come sempre, in mattinata, ulteriori valutazioni da parte di Arpal alla luce degli scenari in atto e delle ultime uscite della modellistica previsionale.

Intorno alle 8 precipitazioni nevose hanno interessato le zone interne del centro Ponente e la valle Scrivia, con accumuli nei nivometri della rete Omirl fino ai 5 centimetri di Urbe Vara Superiore (Savona); altrove, sempre relativamente al centro Ponente, è pioggia debole con cumulata oraria massima di 9.6 millimetri a Testico (Savona) e totale dalla mezzanotte di 22.2 a Rocchetta Nervina (Imperia). Genova si è svegliata sotto la pioggia, mentre nevica a Casella, Busalla, Ronco Scrivia e dintorni.

Temperature basse, ovviamente un po' ovunque ma soprattutto nelle stazioni Omirl dell'interno con punta minima di -5.8 agli oltre 1300 metri di Monte Settepani (Osiglia, Savona). Ecco, alle ore 8, alcune minime registrate dalla rete Omirl: Ventimiglia 6.7, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 6.7, Sanremo 8.3, Alassio 5.9, Savona Istituto Nautico 3.9, Cogoleto 5.5, Genova Centro Funzionale 6.4, Cavi di Lavagna 7.9, Levanto 9.5, Riomaggiore 7.1, Portovenere 6.9, La Spezia 6.2. Nell'interno: Pieve di Teco 1.6, Triora 1.9, Calizzano -0.8, Cairo Montenotte 0.8, Sassello 0.2, Colle di Cadibona -0.2, Busalla 0.6, Torriglia 3.4, Santo Stefano d'Aveto 2.0, Varese Ligure 2.8, Padivarma 0.4, Sarzana 4.4.

La suddivisione in zone del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

Strade e autostrade

Al momento non si segnalano particolari criticità sulla rete ligure e in città a Genova. La fase più intensa riguarderà l'intera giornata di mercoledì 8 dicembre. Sulla rete di Autostrade per l'Italia le tratte principalmente interessate saranno:

la A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Milano e Parma;

la A4 Milano-Brescia;

la A8 Milano-Varese;

la A9 Lainate-Como-Chiasso;

la A26 Genova-Gravellona Toce;

la A7 Genova-Serravalle Scrivia;

la A10 Genova-Savona;

la A27 Venezia-Belluno;

la A23 Udine-Tarvisio;

Autostrade ha previsto oltre 700 mezzi operativi e oltre mille uomini dedicati alla gestione delle attività di prevenzione, abbattimento della neve e gestione della circolazione sui circa 700 km di autostrade potenzialmente interessate dalla perturbazione. Su tali tratte potranno essere attivati i dispositivi di fermo temporaneo per i mezzi con massa superiore alle 7,5 t in conformità ai protocolli vigenti e di concerto con la Polizia Stradale, per garantire la percorribilità in sicurezza della rete.

Treni

Al momento non si segnalano particolari criticità sulla rete ligure, salvo qualche convoglio in ritardo con massimo una quarantina di minuti. Rete Ferroviaria Italiana ha attivato per la giornata di oggi, mercoledì 8 dicembre, la fase di emergenza 'gialla' prevista dal Piano neve e gelo su alcune linee della Lombardia, del Piemonte e regioni limitrofe. L'offerta ferroviaria è confermata con alcune riduzioni sulle linee dove sono previste nevicate più abbondanti, in particolare saranno interessati i treni regionali delle linee:

Voghera -Alessandria

Milano -Arona – Domodossola

Alessandria-Arquata

Piacenza-Voghera

Pavia-Codogno

Milano-Varese – Porto Ceresio

Lecco-Bergamo

Colico-Chiavenna

S7 Monza-Molteno-Lecco

Lecco-Sondrio-Tirano

S13 Pavia-Milano Bovisa

Bergamo-Brescia

Vercelli-Pavia

Alessandria-Pavia

Calalzo-Belluno

Conegliano-Belluno

Ala-Brennero

Fortezza-San Candido

L'elenco aggiornato dei treni cancellati è disponibile sui siti web delle imprese ferroviarie interessate. Rfi ha già predisposto il monitoraggio costante e il presidio preventivo dell’infrastruttura ferroviaria, per assicurarne l’efficienza e garantire la circolazione dei treni programmati, già ridotti essendo un giorno festivo; in particolare nelle regioni dove sono previste nevicate: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticità provocate dal maltempo saranno attivi i Centri operativi territoriali nelle regioni interessate. Sono inoltre previsti presidi tecnici degli impianti nevralgici, con particolare attenzione ai nodi urbani ferroviari, corse raschia-ghiaccio sulle principali direttrici, per mantenere in efficienza i sistemi di alimentazione elettrica dei treni. È stato allertato il personale delle ditte appaltatrici per garantire la piena operatività dei marciapiedi e degli spazi di stazione aperti al pubblico.