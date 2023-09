Meteo Liguria, le previsioni per il fine settimana

Che tempo farà in Liguria nel fine settimana? Ecco le previsioni degli esperti di 3bmeteo per venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre 2023. Weekend all'insegna del bel tempo e del sole, le previsioni meteo complete.

Previsioni meteo Liguria venerdì 8 settembre 2023

A Genova bel tempo e sole per l'intera giornata, con temperature comprese tra la minima di 22 e la massima di 32°C. Mare poco mosso. Sul resto della Liguria: situazione simile sulla costa da levante a ponente e anche nell'interno, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

Previsioni meteo Liguria sabato 9 settembre 2023

A Genova, spiegano gli esperti di 3BMeteo, bel tempo e sole per l'intera giornata. Temperature comprese tra la minima di 22 e la massima di 30°C e mare poco mosso. Il campo di alte pressioni che ha abbracciato la Liguria garantisce tempo stabile e assolato ovunque, sia sulla costa che nell'interno.

Previsioni meteo Liguria domenica 10 settembre 2023

Situazione simile anche nella giornata di domenica con l'alta pressione che garantisce sole e bel tempo a Genova. Temperature comprese tra la minima di 23 e la massima di 29°C, mare poco mosso. Anche sul resto della Liguria cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata sia sulla costa da ponente a levante che nell'entroterra.