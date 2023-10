Meteo Liguria, le previsioni per il fine settimana

Che tempo farà in Liguria nel fine settimana? Ecco le previsioni degli esperti di 3bmeteo per sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 a Genova e nella nostra regione. Con la tendenza anche per lunedì 9 ottobre.

Previsioni meteo Liguria sabato 7 ottobre 2023

A Genova, spiegano gli esperti di 3BMeteo, bel tempo e sole per l'intera giornata. Temperature comprese tra la minima di 19 e la massima di 24°C. Mare poco mosso. Per quello che riguarda il resto della Liguria situazione simile sulla costa sia a levante che a ponente. Sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Previsioni meteo Liguria domenica 8 ottobre 2023

Situazione simile anche nella giornata di domenica con l'alta pressione che garantisce bel tempo e sole per l'intera giornata. A Genova temperature comprese tra la minima di 17 e la massima di 25°C. Venti deboli e mare poco mosso. Tempo stabile anche nel resto della Liguria sulla costa di levante e ponente, ma anche nell'entroterra.

Previsioni meteo Liguria lunedì 9 ottobre 2023

Lunedì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata a Genova, non sono previste piogge. Temperature comprese tra i 17 e i 25°C, venti deboli e mare poco mosso. Situazione di tempo stabile anche nel resto della regione, sia sulla costa che nell'interno.