Meteo Liguria, perturbazione in arrivo: le previsioni

Che tempo farà in Liguria? A tratteggiare l'evoluzione meteo per la settimana è Francesco Del Francia di 3bmeteo. Previsto un peggioramento con possibili piogge a partire da mercoledì 7 febbraio, probabili rovesci, poi, nel fine settimana tra sabato 10 e domenica 11 febbraio.

Nei prossimi giorni, spiega l'esperto, questa stasi anticiclonica che ci ha interessato a lungo mostrerà alcuni segnali di cedimento: noteremo ancora nuvolosità molto estesa e ben presente sulla Liguria, con deboli piogge sul comparto di Centro-Levante, Genova compresa. Per quanto concerne le condizioni atmosferiche entro giovedì grasso (8 febbraio) sul Capoluogo ligure, con ogni probabilità, la giornata con le piogge più diffuse/presenti (seppur sempre deboli e a tratti) sarà quella di mercoledì 7. A livello termico le temperature risulteranno ancora sopra le medie del periodo, con evidenze maggiori nelle aree alto-collinari e montuose.

Un cambiamento del tempo ben più significativo è atteso da venerdì 9 febbraio quando giungerà di gran carriera una perturbazione atlantica che determinerà piogge e rovesci anche abbondanti per tutto il weekend. Chiaramente anche la provincia di Genova non farà eccezione con piogge e rovesci anche battenti o di forte intensità. Si noterà, contestualmente, un netto rinforzo dei venti meridionali con violente raffiche localmente superiori ai 50 km/h. Per l'evoluzione e i dettagli ancora da affinare, vi consigliamo di restare aggiornati sulle nostre piattaforme.

