Meteo Liguria, torna l'inverno con abbondanti piogge

I primi giorni dell'anno sono stati caratterizzati da temperature miti, al di sopra delle medie del periodo. Ma la situazione sta per cambiare, come spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com. "Le vacanze natalizie stanno per finire e anche questo clima poco invernale, caratterizzato da temperature decisamente miti e da una spessa e stabile copertura nuvolosa, sta per abbandonare definitivamente la Liguria", spiega Brescia.

"Un fronte perturbato - prosegue l'esperto - abbatterà questo campo anticiclonico, riportando un clima consono al periodo invernale. Si partirà mercoledì 5 con abbondanti piogge, che nella mattinata bagneranno tutta la regione. Sarà un passaggio veloce seguito da correnti decisamente più fredde, che faranno crollare le temperature anche di 10°C. Quota neve in calo fino a 800-900 mt a fine evento".

"Il freddo inizierà a farsi sentire dalla notte dell'Epifania con le minime che scenderanno, anche grazie ai cieli sereni, fino a +3/+5°C sulla costa con gelate nelle aree interne e sull'Appennino - continua Brescia -. Sarà l'inizio di un periodo più freddo, ma tornerà a farsi vedere il sole dopo lunghi giorni grigi. Mercoledì 5 previsti venti forti di Libeccio al mattino, specie a Levante dove ci saranno anche delle mareggiate. Dal pomeriggio venti rafficati di Tramontana".

Previsioni meteo Genova Epifania 2022

"Nella giornata di mercoledì una perturbazione agirà sul capoluogo, portando piogge abbondanti al mattino e dal pomeriggio-sera un netto calo termico, anche di 10°C. Nevicate inizialmente sopra i 1.500 mt in calo a 800-900 mt a metà giornata quando inizieranno a soffiare forti venti di Tramontana con raffiche fino a 60-70 km/h. Dalla sera schiarite in vista di un'Epifania stabile, ma fredda, con temperature invernali comprese tra 5 e 10°C", concludono da 3bmeteo.