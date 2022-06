Meteo Liguria, le previsioni per il fine settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria nel fine settimana tra sabato 4 e domenica 5 giugno 2022? Secondo il quadro delineato dagli esperti di 3BMeteo dopo un venerdì instabile, soprattutto al mattino, sarà un weekend all'insegna del sole e del bel tempo, le regioni del nord-ovest dovrebbero essere raggiunte domenica da un impulso instabile, ma la Liguria non dovrebbe essere coinvolta. Ondata di calore sull'Italia, ma anche in questo caso la nostra regione dovrebbe rimanere ai margini dell'anticiclone subtropicale africano. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova venerdì 3 giugno 2022

A Genova cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge nella mattinata di venerdì 3 giugno 2022, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Temperature tra i 23 e i 27 gradi e mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni meteo Genova e Liguria sabato 4 giugno 2022

Secondo gli esperti di 3BMeteo sabato 4 giugno 2022 i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Temperatura minima a 22°C e massima a 29°C, venti al mattino moderati da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli da Sud. Mare poco mosso e condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la Liguria, le regioni nord-occidentali rimangono ai margini dell'anticiclone subtropicale africano che determina un'ondata di calore sull'Italia.

Previsioni meteo Genova e Liguria domenica 5 giugno 2022

Domenica 5 giugno 2022 gli esperti di 3BMeteo prevedono a Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti serali, ma senza piogge. Temperatura minima a 23°C e massima a 27°C, venti al mattino deboli da sud-sudovest, al pomeriggio moderati da Sud; mare poco mosso. La Liguria dovrebbe invece evitare un impulso instabile atlantico che coinvolgerà le regioni del nord-ovest con formazione di rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in estensione alla pianura piemontese dal pomeriggio.

Previsioni meteo Genova e Liguria lunedì 6 giugno 2022

Lunedì 6 giugno 2022 un campo di alte pressioni abbraccia la Liguria garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, da ponente a levante, passando per il centro della regione. A Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, previsto un calo delle temperature: minima a 19°C e massima a 25°C.