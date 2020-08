Meteo: l'afa ha le ore contate, perturbazione in arrivo nel weekend

L'estate sembra avere le ore contate. L'ultimo weekend di agosto sembra infatti destinato a essere caratterizzato dal maltempo. Il passaggio della perturbazione porterà a una riduzione delle temperature, soprattutte le minime, che si attesteranno a Genova intorno ai 19-20 gradi.

«In pieno Oceano Atlantico, si sta organizzando quella che potrebbe essere la prima vera perturbazione che interesserà le nostre zone, segno di un inesorabile avanzamento stagionale», si legge oggi nel 'Buongiorno Liguria' di Limet. Per quanto riguarda il bollettino odierno di Arpal si ferma a venerdì, quando sono attese le prime piogge.

Previsioni meteo di Arpal per Genova e la Liguria mercoledì 26 agosto 2020

Condizioni di disagio fisiologico per caldo, in particolare nelle vallate scarsamente ventilate in prossimità della costa e nei centri urbani.

Previsioni meteo di Arpal per Genova e la Liguria giovedì 27 agosto 2020

Condizioni di disagio fisiologico per caldo, in particolare nelle vallate scarsamente ventilate in prossimità della costa e nei centri urbani.

Previsioni meteo di Arpal per Genova e la Liguria venerdì 28 agosto 2020

Dalla mattina modesto aumento dell'instabilità con possibili rovesci o temporali di intensità al più moderata. Condizioni di disagio fisiologico per caldo, in particolare nelle vallate scarsamente ventilate in prossimità della costa e nei centri urbani.