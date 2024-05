Nubifragio a ponente con allagamenti, le previsioni meteo per il weekend

Un nubifragio si è abbattuto sul ponente genovese nella serata di giovedì 23 maggio 2024, Pegli, Pra' e Arenzano le località più colpite dal maltempo a partire dalle ore 17. Un temporale autorigenerante che ha creato allagamenti, ma fortunatamente non grossi danni.

Tante le chiamate dei cittadini preoccupati alla centrale dei vigili del fuoco e alla polizia locale, sono saltati alcuni tombini e alcune strade si sono allagate, come l'incrocio all'altezza del casello autostradale di Pra' o sull'Aurelia ad Arenzano, qui è diventato virale un video (nella foto in alto un frame) in cui si vedono delle vere e proprie cascate d'acqua. La situazione è poi pian piano migliorata a partire dalle ore 20.

Ma cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore e nel fine settimana? Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo.

Previsioni meteo Liguria venerdì 24 maggio

A Genova oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, temperature più basse, comprese tra i 15 e i 20°C. Situazione simile sul resto della Liguria: a ponente nubi sparse alternate a schiarite, a levante nubi sparse al mattino. Sulle Alpi nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata.

Previsioni meteo Liguria sabato 25 maggio

A Genova sabato 25 maggio giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino e possibili precipitazioni nella notte. Temperature tra i 16 e i 24°C. Sul resto della Liguria: a ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata sulla costa; a le levante situazione identica con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con ù deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata.

Previsioni meteo Liguria domenica 26 maggio

Domenica 26 maggio a Genova bel tempo e sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Temperature comprese tra la minima di 16 e la massima di 23°C. Situazione simile sul resto della Liguria: qualche nuvola in serata sulla costa di ponente.

