Meteo Liguria: piogge e temporali dopo caldo e afa, le previsioni

Ultimi giorni di caldo e afa in Liguria, poi tra domenica 27 e lunedì 28 agosto 2023 sono in arrivo piogge e temporali, con calo termico e venti di rinforzo. A fare il punto della situazione è Lorenzo Badellino di 3bmeteo, con le previsioni per i prossimi giorni.

Fino a venerdì 25 agosto l’anticiclone africano determinerà condizioni di stabilità sulla Liguria con tempo in prevalenza soleggiato, molto caldo e afoso. Tuttavia questa pesante ondata di caldo ha i giorni contati. Già nel corso di sabato 26 agosto l’anticiclone africano comincerà a cedere sotto la spinta del flusso perturbato atlantico, intenzionato a scendere di latitudine. Si attiverà un flusso di correnti meridionali marittime e umide che provocheranno un aumento della nuvolosità sul savonese e soprattutto sul genovese.

Domenica 27 agosto invece una perturbazione inserita nel flusso atlantico raggiungerà il nordovest e darà luogo a qualche rovescio o temporale anche sulla nostra regione, più frequente sul settore di ponente, dove le temperature cominceranno a perdere qualche grado. Il tempo subirà un ulteriore deterioramento lunedì 28, quando in prossimità della Corsica si scaverà una dinamica depressione che piloterà una perturbazione foriera di piogge e temporali anche forti su gran parte della Liguria, accompagnati da rinforzi del vento. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione e i valori massimi non andranno oltre i 24/25°C lungo la costa.

Meteo Genova, le previsioni

Soleggiato e caldo venerdì 25 agosto, con afa intensa, temperature minime sui 25°C e massime intorno a 29/30°C. Sabato 26 nuvolosità in aumento dal pomeriggio con cielo che diverrà molto nuvoloso e temperature massime sui 27°C. Domenica 27 sarà una giornata nuvolosa, anche con qualche piovasco intermittente, mentre per lunedì 28 è attesa un’ulteriore intensificazione dell’instabilità con rovesci anche temporaleschi. Caleranno le temperature, previste non oltre i 23°C, e rinforzerà il vento.