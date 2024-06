Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Domenica 23 giugno con pioggia e maltempo, ma la situazione incerta e instabile sembra destinata a protrarsi anche nei prossimi giorni. Andiamo a scoprire quali sono le previsioni degli esperti di 3bMeteo per la settimana che parte da lunedì 24 giugno 2024.

Previsioni meteo Liguria domenica 23 giugno

A Genova oggi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge per l'intera giornata e temperature comprese tra i 17 e i 25°C. Situazione simile sul resto della Liguria. Rasserenamenti tra pomeriggio e sera sulla costa sia a levante che a ponente. Temporali pomeridiani nell'interno.

Previsioni meteo Liguria lunedì 24 giugno

Lunedì 24 giugno a Genova nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio e temperature comprese tra i 19 e i 27°C. Nel resto della Liguria, a ponente sulla costa nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco dalla serata; a levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera, anche con temprali. Sulle Alpi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata.

Previsioni meteo Liguria martedì 25 giugno

Martedì a Genova cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata e temperature comprese tra u 19 e i 26°C. Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo maltempo con piogge e acquazzoni, in particolar modo al mattino sulla costa, sia a levante che ponente. Sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio e con schiarite in serata.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 26 giugno

Mercoledì a Genova e sul levante cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata con temperature tra i 18 e i 24°C. Sul resto della Liguria, a ponente sulla costa e nell'interno nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio e schiarite serali.

Previsioni meteo Liguria giovedì 27 giugno

Giovedì a Genova e sul levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con temperature comprese tra la minima di 20 e la massima di 25°C. Miglioramento su tutta la Liguria, a ponente sulla costa e nell'interno qualche nube in più e variabilità nella parte centrale della giornata. Sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Previsioni meteo Liguria venerdì 28 giugno

Ancora variabilità con possibili piogge nella giornata di venerdì 28 giugno e situazione che potrebbe essere simile anche sabato 29. Possibile miglioramento domenica 30, ma si tratta di una tendenza, come sempre possibile saperne qualcosa di più solo verso metà settimana, quando le previsioni potranno avere maggiore attendibilità.

