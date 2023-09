Meteo Liguria, le previsioni per il fine settimana

Che tempo farà in Liguria nel fine settimana? Ecco le previsioni degli esperti di 3bmeteo per venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 settembre 2023. Qualche pioggia venerdì, poi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con leggero aumento delle temperature.

Previsioni meteo Liguria venerdì 1 settembre 2023

A Genova nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio e schiarite in serata. Temperature comprese tra i 20 e i 25° C. Nel resto della Liguria: riviera di ponente con cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; a levante cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull'Appennino nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite.

Previsioni meteo Liguria sabato 2 settembre 2023

Secondo gli esperti di 3BMeteo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata a Genova e temperature comprese tra i 20 e i 28° C. Nel resto della Liguria: a ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; a levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite e sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Previsioni meteo Liguria domenica 3 settembre 2023

Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio. Temperature in aumento, da una minima di 23°C a una massima di 30° C. A ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. A levante e sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4550 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.