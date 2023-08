Meteo Liguria, le previsioni per il fine settimana

Che tempo farà in Liguria nel fine settimana? Ecco le previsioni degli esperti di 3bmeteo per sabato 19 e domenica 20 agosto 2023. Tempo abbastanza stabile su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. In aumento le temperature, soprattutto domenica 20 agosto.

Previsioni meteo Liguria venerdì 18 agosto 2023

A Genova bel tempo e sole per l'intera giornata, temperature comprese tra i 26° e i 30° C. Venti al mattino moderati da nord, al pomeriggio moderati da sud. Mare poco mosso. Sul resto della Liguria: su Riviera di ponente, centrale, di levante e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Previsioni meteo Liguria sabato 19 agosto 2023

A Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature comprese tra la minima di 24°C e la massima di 31°C; venti moderati, al mattino da nord-nordest, al pomeriggio da sud. Mare poco mosso. Sul resto della Liguria situazione identica con tempo stabile ovunque.

Previsioni meteo Liguria domenica 20 agosto 2023

A Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. In aumento le temperature previste. Minima a 27°C e massima che potrebbe arrivare ai 35°C secondo le previsioni di 3bmeteo. Venti moderati, al mattino da nord-nordest, al pomeriggio da sud-sudovest. Mare poco mosso. Sul resto della regione situazione simile con tempo stabile.