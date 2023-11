Meteo Liguria, le previsioni per il fine settimana

Che tempo farà in Liguria nel fine settimana? Ecco le previsioni degli esperti di 3bmeteo per sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 a Genova e nella nostra regione. Con la tendenza anche per lunedì 20 novembre.

Previsioni meteo Liguria venerdì 17 novembre 2023

A Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature comprese tra la minima di 11 e la massima di 18°C. Venti moderati e mare mosso. L'alta pressione garantisce tempo stabile e assolato ovunque, sia sulla costa che nell'interno. .

Previsioni meteo Liguria sabato 18 novembre 2023

Secondo gli esperti di 3Meteo sarà una giornata soleggiata, salvo velature in transito in serata a Genova. Temperature comprese tra la minima di 11 e la massima di 17°C, venti moderati e mare poco mosso. Situazione simile su tutta la Liguria: sulla costa da ponente a levante e nell'interno, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera serata con qualche addensamento serale.

Previsioni meteo Liguria domenica 19 novembre 2023

Domenica 19 novembre con tempo variabile e maggiori schiarite nel pomeriggio, comunque senza pioggia secondo 3BMeteo. Temperature comprese tra la minima di 10 e la massima di 17°C, mare poco mosso e venti moderati. Per quello che riguarda il resto della Liguria. Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, ma con addensamenti talora intensi nelle ore centrali della giornata. Su Riviera centrale e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. A levante cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite con rasserenamenti in serata.

Previsioni meteo Liguria lunedì 20 novembre 2023

Lunedì 20 novembre a Genova cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Temperature comprese tra i 13 e i 17°C. Venti moderati e mare mosso. Per il resto, a ponente tempo variabile con schiarite al pomeriggio; a levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio. Sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio.