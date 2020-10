Meteo Liguria, in arrivo due giorni di pioggia

Settimana «molto turbolenta» per quanto riguarda il quadro meteo sull'Italia. Questa volta la Liguria e il Nordovest dovrebbero restare ai margini della perturbazione, ma questo non significa che scamperemo la pioggia. In attesa che Arpal faccia le valutazioni del caso e decida se emanare un'allerta, vediamo nel dettaglio l'analisi di 3bmeteo.

«La circolazione atmosferica rimarrà ciclonica anche nei prossimi giorni sull'Italia, per una settimana che si preannuncia molto turbolenta - avverte il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - tanto che sono attese altre perturbazioni. Una di queste è prevista mercoledì con il suo nuovo carico di piogge e rovesci da Ovest verso Est, con particolare coinvolgimento delle regioni del Centro. Ma non finirà qui: il tempo si manterrà instabile su gran parte d’Italia anche giovedì e venerdì con ulteriori rovesci e temporali anche forti soprattutto al Centrosud; più ai margini le regioni del Nordovest. Le temperature si manterranno piuttosto basse per il periodo soprattutto al Centronord, con la neve che potrà imbiancare l’Appennino a tratti sotto i 1500-1600m e fiocchi non esclusi anche sotto i 1000-1200m sulle Alpi».

«L'alta pressione delle Azzorre rimane lontana dalla nostra Penisola, in pieno Atlantico, e anzi si protende verso Islanda e Mar del Nord, favorendo la discesa di masse d’aria fredda dalle latitudini artiche fin sul cuore dell’Europa. In questa situazione gran parte del Vecchio Continente rimane sede di una vasta circolazione ciclonica, entro la quale prendono vita diverse perturbazioni che colpiscono e colpiranno ancora anche l’Italia. Da notare come le temperature si manterranno sotto la media non solo sull’Europa centrale ma a tratti anche sull’Italia, specie al Nord», conclude Ferrara di 3bmeteo.

Previsioni Liguria 3bmeteo

Una temporanea rimonta dell'anticiclone favorirà un paio di giorni di bel tempo a inizio settimana sulle regioni di Nord Ovest, ma non durerà. Già da martedì sera una nuova area depressionaria si scaverà ad Ovest dell'Italia determinando un aumento delle nubi e un peggioramento del tempo con piogge e rovesci diffusi tra mercoledì e giovedì. In tal frangente le temperature rimarranno piuttosto basse con neve sulle Alpi anche sotto i 1500 metri.