Meteo Liguria, le previsioni per il weekend

Penultimo fine settimana prima di Natale e in molti sono impegnati nella corsa ai regali. Altri invece attendono con ansia sabato e domenica per una passeggiata sui monti, lontano dallo shopping natalizio. Per tutti diamo dunque uno sguardo alle previsioni meteo su Genova e la Liguria per sabato 12 e domenica 13 dicembre 2020.

«Il contesto termico rimane pienamente invernale, pur senza eccessi di freddo. Verso il 13-14 dicembre tendenza a maggior stabilità atmosferica», si legge sul sito di 3bmeteo.com. Insomma la giornata di venerdì è stata caratterizzata ancora dal maltempo e così le prime ore di sabato, ma poi la situazione va migliorando. Arpal, che si occupa di emanare i bollettini in base ai quali vengono decise le allerte, descrive così le prossime ore.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 11 dicembre 2020

Il transito di una perturbazione favorisce dal pomeriggio deboli precipitazioni sulla regione, che su D ed E possono assumere carattere nevoso dalla serata con quota neve in calo fino a 400 m: possibili spolverate sui tratti autostradali e deboli nevicate su zone non sensibili. Mare in temporaneo aumento a molto mosso per onda lunga da sudovest al pomeriggio sul Centro-Levante.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 12 dicembre 2020

Fin dalle prime ore della notte precipitazioni a carattere nevoso su D ed E con possibili spolverate sulle tratte autostradali, deboli nevicate su zone non sensibili con possibile interessamento anche dell'interno di C (quota neve 800 m); fenomeni in esaurimento da metà giornata. Dalle prime ore della notte rinforzo dei venti dai quadrantri settentrionali di intensità fino a forte su B.

Per la giornata di domenica, nel bollettino di Arpal si legge 'nulla da segnalare', a indicare una giornata di bel tempo, senza particolari fenomeni meteo. Anche lunedì e martedì non dovrebbe piovere, ma il cielo potrebbe essere velato.

Arpal, la suddivisione in zone del territorio regionale