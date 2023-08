Meteo Liguria, le previsioni per il fine settimana

Che tempo farà in Liguria nel fine settimana? Ecco le previsioni degli esperti di 3bmeteo per sabato 12 e domenica 13 agosto 2023, weekend con tempo stabile sulla costa, lieve aumento delle temperature nella settimana di Ferragosto.

Previsioni meteo Liguria venerdì 11 agosto 2023

A Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperature comprese tra la minima di 23°C e la massima di 29°C. Nel resto della regione situazione simile con tempo stabile e assolato ovunque. Venti deboli e mare poco mosso.

Previsioni meteo Liguria sabato 12 agosto 2023

A Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperature in aumento con la massima a 30°C e la minima a 24°C. I venti saranno al mattino moderati da Nord-Nordest, al pomeriggio da Sud. Mare quasi calmo. Nel resto della Liguria situazione simile con tempo stabile e assolato sulla costa. Nell'interno, sull'Appennino, nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Previsioni meteo Liguria domenica 13 agosto 2023

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata a Genova. Temperatura massima ancora sui 30°C. Venti al mattino deboli da Sud, al pomeriggio moderati da Sudovest. Mare quasi calmo. Situazione simile sulla costa da ponente a levante con tempo stabile e sole. Qualche nuvola nell'interno sull'Appennino con possibili piogge.