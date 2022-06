Meteo Liguria, le previsioni per il fine settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria nel fine settimana tra sabato 11 e domenica 12 giugno 2022? Secondo il quadro delineato dagli esperti di 3BMeteo sarà un weekend all'insegna del sole del bel tempo, temperature in netto rialzo sul nord-ovest, ma meno per quello che riguarda la nostra regione. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova venerdì 10 giugno 2022

L'anticiclone africano torna gradualmente a riprendere possesso del bacino del Mediterraneo portando un aumento delle temperature. A Genova venerdì 10 giugno bel tempo e sole splendente per l'intera giornata, massime intorno ai 30°C. I venti saranno moderati e proverranno da Nord, mare mosso.

Previsioni meteo Genova sabato 11 giugno 2022

Sabato 11 giugno bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Queste le indicazioni degli esperti di 3BMeteo che prevedono temperature comprese tra i 23°e i 28°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da sud al mattino e Sud-ovest al pomeriggio. Mare poco mosso.

Previsioni meteo Genova domenica 12 giugno 2022

Anche domenica 12 giugno, secondo i previsori di 3BMeteo, sarà una giornata all'insegna del bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Temperature stabili, comprese tra la minima di 23°C e la massima di 27°C, la minima di 23°C. I venti saranno deboli e proverranno da sud. Mare poco mosso.

Previsioni meteo Genova lunedì 13 giugno 2022

A Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge, temperature tra i 22° e i 26° C. Venti moderati da sud e mare poco mosso.