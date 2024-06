Meteo Liguria: settimana all'insegna della variabilità, le previsioni

Che tempo farà a Genova e in Liguria durante la settimana? Lo abbiamo chiesto a Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, che tratteggia una condizione di variabilità tra schiarite e qualche pioggia a partire dalle giornate di lunedì 10 e martedì 11 giugno 2024.

Nei prossimi giorni la Liguria verrà attraversata da un flusso di correnti sudoccidentali in quota che scorreranno lungo il bordo superiore dell’anticiclone, stanziato tra l’Italia centro-meridionale e il Nord Africa. Le condizioni in Liguria risulteranno molto variabili, con le correnti umide da sudovest che determineranno alcuni annuvolamenti martedì sulle zone interne, con qualche pioggia sul settore di Ponente. Condizioni più soleggiate interesseranno la zona di Genova, così come il Levante, con temperature massime intorno a 25°C.

Mercoledì 12 giugno 2024 poche variazioni, con schiarite prevalenti sulle zone costiere e annuvolamenti sulle aree dell’entroterra, associati a qualche piovasco su Imperiese, Savonese e Genovese. Anche la giornata di giovedì 13 giugno sarà sostanzialmente simile, pur con qualche annuvolamento in più sul settore di Ponente per il passaggio della coda di un fronte in transito sulla Pianura Padana, che genererà alcuni rovesci tra Imperiese e Savonese, fin sulla costa.

