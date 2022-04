Meteo Liguria, le previsioni per il fine settimana del primo maggio

Dopo quello del 25 aprile, sembra che anche il fine settimana di sabato 30 aprile e domenica 1 maggio sarà caratterizzato da qualche precipitazione, come spiega Andrea Colombo di 3bmeteo.com.

Previsioni meteo Liguria weekend 1 maggio

Sulla Liguria il weekend del primo maggio vedrà un veloce peggioramento, che porterà qualche pioggia di modesta entità, preziosa ma senz'altro poco incisiva nel contesto generale siccitoso nel quale ci troviamo. Le piogge, al più moderate, si concentreranno soprattutto tra la serata di sabato e la mattina di domenica, quando potrà verificarsi qualche occasionale acquazzone temporalesco.

Prima parte di sabato quindi ancora stabile e con spazi soleggiati, così come il pomeriggio-sera di domenica che vedrà un miglioramento soprattutto a Ponente. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi, che torneranno sui 18-20°C. Mare in prevalenza poco mosso, temporanei rinforzi al largo durante la domenica quando è atteso un modesto rinforzo della Tramontana, soprattutto a Ponente.

Previsioni meteo Genova weekend 1 maggio

Sul capoluogo ligure il weekend del primo maggio risulterà a tratti instabile a causa di un veloce peggioramento, che porterà qualche acquazzone specie tra la serata di sabato e la mattina di domenica. Ancora sole prevalente in avvio di sabato, così come nel pomeriggio-sera della domenica quando torneranno ad affacciarsi schiarite soleggiate.

Temperature in modesta diminuzione nei valori massimi, che si porteranno intorno ai 18-20°C. Venti deboli salvo qualche rinforzo di Tramontana durante la domenica.