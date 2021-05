Meteo Liguria, temperature in aumento con il passare dei giorni

Sul nordovest della penisola l'avvio di settimana sarà caratterizzato da po' di variabilità ma in un contesto in prevalenza soleggiato e senza particolari fenomeni

Mentre alcune zone d'Italia si apprestano a sperimentare i primi 30°C di questo 2021, la Liguria farà i conti con un clima più mite, in linea con le temperature tipiche del periodo. A dirlo sono gli esperti di 3bmeteo.com. Sul nordovest della penisola l'avvio di settimana sarà caratterizzato da po' di variabilità ma in un contesto in prevalenza soleggiato e senza particolari fenomeni, ad eccezione di qualche locale piovasco pomeridiano che potrà riprestarsi sulle Alpi occidentali.

Con il passare dei giorni le temperature tenderanno ad aumentare grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico e il clima diverrà via via più caldo, ma senza eccessi, con valori comunque tipici per il periodo e massime intorno ai 27-28°C in pianura.

Prima settimana di giugno, le previsioni sull'Italia

«Nei prossimi giorni l'estate 2021 proverà a decollare sull'Italia con l'anticiclone africano che tenterà gradualmente di interessare la nostra Penisola, ma il progetto andrà in porto solo in parte». A dirlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: «la nuova settimana vedrà infatti condizioni in prevalenza soleggiate, ma con qualche occasionale acquazzone o temporale ancora possibile in particolare su Isole Maggiori, Alpi, Prealpi e Appennino, lunedì anche su basso Lazio e Calabria. L'atmosfera potrebbe però tornare a farsi instabile in prossimità del weekend del 5-6 giugno soprattutto al Nord, ma questa resta una linea di tendenza assolutamente non definitiva e che necessiterà di ulteriori conferme e analisi».

«Quel che invece appare ormai consolidato è che la Festa della Repubblica trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente su gran parte dell'Italia anche se non mancheranno alcune eccezioni - prosegue Ferrara - in particolare su Sardegna e Sicilia è attesa maggiore variabilità con rischio anche per qualche occasionale acquazzone, ma il sole non mancherà anche su queste zone. Un po' di variabilità potrà interessare anche Alpi, Prealpi, Appennino e Piemonte, ma con al più precipitazioni sporadiche e di breve durata».

«Con la progressiva espansione dell'anticiclone verso l'Italia, avremo anche un generale rialzo delle temperature. Fino al 2 giugno il clima diurno si manterrà tutto sommato gradevole, mentre dal 3 al 5 giugno è atteso un aumento termico più marcato con l'arrivo del primo caldo di stagione, associato a punte di 30°C (se non oltre) sulle zone interne da Nord a Sud. Il caldo sarà di stampo africano, ma potrebbe non essere duraturo, con una ridimensionata termica a partire dal Nord già dal 6-7 giugno», concludono da 3bmeteo.

Previsioni meteo Liguria lunedì 31 maggio 2021

Al mattino nuvolosità irregolare e residui piovaschi tra Piemonte e interne liguri, seguita da ampie schiarite sulle zone pianeggianti e sulla costa ligure; addensamenti pomeridiani sui settori alpini e appenninici, con qualche acquazzone sparso. Clima gradevole, massime intorno ai 24-25 gradi in pianura padana, sui 20 in Liguria.

Previsioni meteo Liguria martedì 1 giugno 2021

Giornata in prevalenza soleggiata su tutto il Nord Ovest. Non mancheranno tuttavia annuvolamenti pomeridiani sui settori alpini occidentali che potranno sfociare in brevi e occasionali piovaschi, specie in serata sulle Alpi marittime. Clima gradevole, tipico del periodo.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 2 giugno 2021

Il Nord Ovest verrà lambito da aria più umida che darà luogo a nuvolosità irregolare in transito con qualche locale piovasco specie tra Piemonte occidentale e Liguria. Schiarite dal pomeriggio.