Meteo Liguria, Immacolata con pioggia e neve

Una nuova perturbazione sopraggiungerà sull'Italia per il giorno dell'Immacolata con la possibilità di nevicate fino in pianura piemontese, anche abbondanti sulle Alpi e piogge sulla riviera ligure, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com. Visto l'arrivo del maltempo, il Comune ha deciso di anticipare l'accensione dell'albero di Natale.

Per quanto riguarda la giornata di venerdì, nello specifico, sulla riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; su riviera centrale e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Asciutto in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1.550 metri. Mar Ligure di Ponente da poco mosso a molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

Anche Arpal, nel bollettino di mercoledì 6 dicembre, conferma l'arrivo di pioggia e neve per venerdì. La formazione di un minimo tra Costa Azzurra e Corsica - spiega Arpal -, la cui posizione è incerta, favorisce deboli nevicate intermittenti su valle Stura ed entroterra savonese fino alla val Bormida e parte occidentale della zona E (Valle Scrivia) inizialmente a quote collinari, in calo dalla tarda mattinata fino a 200-300 metri, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Venti settentrionali in rinforzo dalla mattina con raffiche fino a 50-60 km/h su AB, in particolare allo sbocco delle valli e sui crinali. Disagio per freddo su ABD e localmente su E per il calo deciso delle temperature e la ventilazione sostenuta.

Sabato cieli prevalentemente sereni con un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Addensamenti che dovrebbero caratterizzare la giornata di domenica.