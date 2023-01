Meteo Liguria, le previsioni della prima settimana del 2023

Che tempo farà a Genova e in Liguria? Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo per la nuova settimana, la prima del 2023, che si apre lunedì 2 gennaio 2023. Pioggia e nubi protagoniste, ma tra giovedì e il prossimo weekend potrebbe tornare il bel tempo.

Previsioni meteo Liguria lunedì 2 gennaio 2023

Secondo gli esperti di 3BMeteo a Genova avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Nel resto della Liguria: sulla riviera di ponente nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; Nell'interno giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi.

Previsioni meteo Liguria martedì 3 gennaio 2023

A Genova cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco. Temperature tra i 13° e i 15° C. Nel resto della Liguria: sulla riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata. Nell'interno giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge in assorbimento dalla sera.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 4 gennaio 2023

Gli esperti di 3BMeteo prevedono a Genova cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Temperature tra i 12° e i 15° C. Per quello che riguarda il resto della Liguria a ponente cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; su riviera centrale e sull'Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio; sulle Alpi nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi.

Tendenza meteo Liguria da giovedì 5 gennaio 2023

Giovedì miglioramento sul ponente della Liguria e anche a Genova con nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, nubi e schiarite anche a levante. Piccola tregua perché venerdì 6 gennaio dovrebbe tornare la pioggia, tendenza al bel tempo invece tra sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023. Si tratta di una tendenza, come sempre possibile saperne qualcosa di più solo verso metà settimana, quando le previsioni potranno avere maggiore attendibilità in vista del weekend.