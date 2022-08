Meteo Liguria: settimana con temporali sparsi, temperature in calo

La fine del mese di agosto e l'inizio di quello di settembre porteranno sulla nostra regione qualche pioggia, visto che, come spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com, sulla Liguria è attesa una settimana caratterizzata da una spiccata instabilità.

Correnti più umide porteranno un peggioramento delle condizioni meteo a partire da martedì sera (30 agosto ndr.) e per i giorni successivi. "Teniamo a precisare - spiega Brescia - che si tratterà di fenomeni sparsi, localizzati, a tratti intensi, più probabili e organizzati sulle aree interne e del Centro-Levante. Sulla costa saranno soprattutto la notte e la mattina i momenti in cui si potranno osservare i temporali".

"Attenzione a possibili colpi di vento - prosegue l'esperto - e grandinate di piccole dimensioni. Parlando quindi di instabilità sparsa si intende anche che non mancheranno assolutamente delle lunghe pause asciutte con momenti di cielo sereno. Un clima molto inglese per riassumere. Temperature che caleranno di un paio di gradi, massime che non supereranno i 26-27°C. Ventilazione debole o moderata dai quadranti meridionali".

Meteo Genova

Martedì tempo stabile e asciutto ma da mercoledì aumenterà l'instabilità con rovesci e temporali sparsi per l'intera settimana. Non mancheranno locali aperture e spazi di tempo sereno. Temperature in calo, massime tra 24 e 27°C, minime tra 18 e 21°C.