Meteo Liguria: l'Epifania porta via le feste, ma non le nuvole

Continua questa fase climatica caratterizzata da una costante presenza dell'anticiclone. Il tempo negli ultimi 20 giorni è stato davvero poco dinamico sulla Liguria, nubi basse e pioviggini a ripetizione senza sosta, soprattutto sul settore centrale della regione. Nei prossimi giorni non si intravedono importanti cambiamenti, nemmeno per la giornata dell'Epifania, come spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com.

Ancora tempo grigio e uggioso con temperature sempre ben oltre la media del periodo, comprese tra 10 e 15°C sulla costa. Una perturbazione in grado di sbloccare questa situazione potrebbe arrivare a ridosso di domenica 8 gennaio ma per ora è ancora una tendenza che necessita di ulteriori aggiornamenti.

Certo è che il sole continuerà a non vedersi praticamente ovunque per i prossimi 5-6 giorni, a eccezione di qualche timida schiarita sul Ponente. Restate aggiornati sul sito di 3Bmeteo per maggiori dettagli.

Meteo Genova

Epifania in compagnia di nubi basse e qualche debole pioviggine. Clima mite, temperature tra 10 e 15°C. Possibile perturbazione in arrivo domenica 8 gennaio 2023.