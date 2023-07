Meteo, ondata di caldo eccezionale fino a venerdì

Il rovente anticiclone africano, responsabile dell'ondata di caldo più intensa di questa stagione estiva e potenzialmente storica per la sua estensione e intensità, si farà sentire anche sulla Liguria nel corso dei prossimi giorni, come spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com.

Almeno sino a metà settimana il sole resterà protagonista, salvo qualche sparuto addensamento lungo le coste in rapido diradamento e velature in transito, in compagnia di temperature ben oltre le medie del periodo con massime lungo le coste sino a 31/33°C e picchi localmente anche superiori nell'entroterra.

Entro il fine settimana, tuttavia, un indebolimento della cupola anticiclonica favorirà l'ingresso di correnti più fresche in quota, che porterà un benefico calo delle temperature nonché la possibilità di qualche temporale diurno su Alpi e Appennino in locale sconfinamento sul Ponente ligure.

A Genova il bel tempo sarà protagonista per gran parte della settimana con massime sino a 30-31°C, in calo poi verso i 27/28°C da venerdì.